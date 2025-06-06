Редактора Ura.ru Аллаярова отправили в СИЗО по делу о взятке
Суд отправил под арест на 2 месяца редактора Ura.ru Аллаярова по делу о взятке
Аллаяров в суде. Обложка © Telegram/ Суды Свердловской области
Редактора Ura.ru Дениса Аллаярова заключили под стражу на срок до 4 августа включительно. Его обвиняют в передаче взятки размером 20 тысяч рублей должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.
«Постановлением суда Аллаярову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 августа 2025 года включительно», — указали в суде.
Напомним, что накануне в редакции Ura.ru в Екатеринбурге прошли обыски, в ходе которых были задержаны два сотрудника медиахолдинга — Денис Аллаяров и Сергей Бодров. На Аллаярова было возбуждено дело по факту дачи взятки должностному лицу. Позже выяснилось, что 20 тысяч рублей были переданы его дяде, который работал в полиции.