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Регион
6 июня, 12:27

Главреда Ura.ru Диану Козлову увезли на допрос в качестве свидетеля

Главред Ura.ru Диана Козлова. Обложка © Ura.ru

Главред Ura.ru Диана Козлова. Обложка © Ura.ru

Главного редактора уральского издания URA.ru Диану Козлову, где накануне проходили обыски, вызвали на допрос в качестве свидетеля. Об этом сообщили в редакции.

«Главреда URA.RU Диану Козлову увезли на допрос. Журналиста увезли сотрудники СК, она проходит как свидетель», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне в офисе Ura.ru в Екатеринбурге прошли обыски. Задержаны двое сотрудников издания — редактор Денис Аллаяров и журналист Сергей Бодров. Последнего подозревают в покупке информации у силовиков, сейчас его уже отпустили. На Аллаярова было возбуждено дело по факту дачи взятки полицейскому. Позже выяснилось, что 20 тысяч рублей были переданы его дяде, который был на должности в правоохранительных органах.

Адвокат рассказал о возможности ареста обвиняемого в передаче взятки редактора Ura.ru
Адвокат рассказал о возможности ареста обвиняемого в передаче взятки редактора Ura.ru
Александра Мышляева
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