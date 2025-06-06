Главреда Ura.ru Диану Козлову увезли на допрос в качестве свидетеля
Главред Ura.ru Диана Козлова. Обложка © Ura.ru
Главного редактора уральского издания URA.ru Диану Козлову, где накануне проходили обыски, вызвали на допрос в качестве свидетеля. Об этом сообщили в редакции.
«Главреда URA.RU Диану Козлову увезли на допрос. Журналиста увезли сотрудники СК, она проходит как свидетель», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне в офисе Ura.ru в Екатеринбурге прошли обыски. Задержаны двое сотрудников издания — редактор Денис Аллаяров и журналист Сергей Бодров. Последнего подозревают в покупке информации у силовиков, сейчас его уже отпустили. На Аллаярова было возбуждено дело по факту дачи взятки полицейскому. Позже выяснилось, что 20 тысяч рублей были переданы его дяде, который был на должности в правоохранительных органах.