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Регион
5 июня, 09:28

Одного из задержанных журналистов Ura.ru отпустили домой после допроса в СК

Mash: Журналиста Ura.ru Бодрова отпустили после допроса в СК

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Журналиста Ura.ru Сергея Бодрова, у которого утром прошёл обыск, доставили в СКР как свидетеля. Об этом сообщает Mash.

После допроса журналист был отпущен домой. Он заявил, что не нарушал закон во время своей работы. Его адвокат, Георгий Краснов, сообщил телеграм-каналу, что с Сергея взяли подписку о неразглашении информации, касающейся предварительного следствия.
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Напомним, сегодня в офисе Ura.ru в Екатеринбурге прошли обыски. Задержаны двое сотрудников издания — редактор Денис Аллаяров и журналист Сергей Бодров. Последнего подозревают в покупке информации у силовиков. По некоторым данным, показания на журналистов мог дать экс-сотрудник полиции, который, возможно, передавал им материалы из ежедневных сводок.

Наталья Демьянова
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