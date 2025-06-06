Редактора Ura.ru обвинили в передаче его дяде-полицейскому 20 тысяч рублей

Редакция Ura.ru в Екатеринбурге, где накануне прошло задержание нескольких сотрудников, настаивает на том, что редактор Денис Аллаяров стал жертвой оговора. Также представители СМИ заявили, что прошедшие обыски являются провокацией.

Представители редакции пояснили, что в ходе задержания Денису Аллаярову было предъявлено обвинение в даче взятки ранее задержанному должностному лицу — начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 Андрею Карпову. Тот приходится редактору родным дядей. Утверждается, что Аллаяров передал своему родственнику взятку на сумму 20 тысяч рублей. В редакции обвинение назвали оговором, за счёт которого сотрудник розыска попытался облегчить свою участь по другому обвинению.