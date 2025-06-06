Адвокат рассказал о возможности ареста обвиняемого в передаче взятки редактора Ura.ru
Адвокат Акулич: Вменяемая журналисту Аллаярову статья не предполагает ареста
Редактор Ura.ru Денис Аллаяров. Обложка © VK / Денис Аллаяров
Статья, по которой привлекают редактора свердловского филиала URA.ru Дениса Аллаярова, не предусматривает применения самой строгой меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом заявил адвокат Константин Акулич.
«К сожалению, в силу прямого запрета норм адвокатской этики, не могу комментировать дела, в которых не участвую. Могу лишь сказать, что исходя из норм действующего законодательства, дача взятки должностному лицу квалифицируется по ч.1 ст.291 УК РФ, относящейся к категории преступлений небольшой тяжести, и не предполагает избрание суровых мер пресечения», — заявил URA.RU Акулич.
Напомним, что накануне в редакции Ura.ru в Екатеринбурге прошли обыски, в ходе которых задержали два сотрудника медиахолдинга — Дениса Аллаярова и журналиста Сергея Бодрова. На Аллаярова было возбуждено дело по факту дачи взятки должностному лицу. Позже выяснилось, что 20 тысяч рублей были переданы его дяде, который работал в полиции.