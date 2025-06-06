Адвокат рассказал о возможности ареста обвиняемого в передаче взятки редактора Ura.ru

Статья, по которой привлекают редактора свердловского филиала URA.ru Дениса Аллаярова, не предусматривает применения самой строгой меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом заявил адвокат Константин Акулич.

«К сожалению, в силу прямого запрета норм адвокатской этики, не могу комментировать дела, в которых не участвую. Могу лишь сказать, что исходя из норм действующего законодательства, дача взятки должностному лицу квалифицируется по ч.1 ст.291 УК РФ, относящейся к категории преступлений небольшой тяжести, и не предполагает избрание суровых мер пресечения», — заявил URA.RU Акулич.