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9 июня, 02:31
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Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали правоохранительные органы

Мэр Красноярска Владислав Логинов. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Мэр Красноярска Владислав Логинов. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС. Точные основания для задержания не уточняются.

«Да, задержание есть», — подтвердил собеседник агентства. Другой источник добавил, что в настоящее время проводятся оперативные мероприятия.

Позже в правоохранительных органах уточнили, что Логинов задержан по подозрению во взяточничестве.

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А ранее правоохранители арестовали главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко, обвиняемого в получении взятки в размере более 8 миллионов рублей от застройщика. Как установили следственные органы, деньги предназначались за содействие в организации строительства школы за бюджетный счёт на территории, принадлежащей предпринимателю.

Артём Гапоненко
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