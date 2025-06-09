Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали правоохранительные органы

Мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС. Точные основания для задержания не уточняются.

«Да, задержание есть», — подтвердил собеседник агентства. Другой источник добавил, что в настоящее время проводятся оперативные мероприятия.

Позже в правоохранительных органах уточнили, что Логинов задержан по подозрению во взяточничестве.