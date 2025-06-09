Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали правоохранительные органы
Мэр Красноярска Владислав Логинов. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС. Точные основания для задержания не уточняются.
«Да, задержание есть», — подтвердил собеседник агентства. Другой источник добавил, что в настоящее время проводятся оперативные мероприятия.
Позже в правоохранительных органах уточнили, что Логинов задержан по подозрению во взяточничестве.
А ранее правоохранители арестовали главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко, обвиняемого в получении взятки в размере более 8 миллионов рублей от застройщика. Как установили следственные органы, деньги предназначались за содействие в организации строительства школы за бюджетный счёт на территории, принадлежащей предпринимателю.