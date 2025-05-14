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Регион
13 мая, 21:29

Стало известно, какую взятку получил мэр Новочеркасска Юрий Лысенко

СК: Глава Новочеркасска Лысенко задержан за взятку на общую сумму более 8 млн

Юрий Лысенко. Обложка © Администрация Новочеркасска

Юрий Лысенко. Обложка © Администрация Новочеркасска

Глава администрации города Новочеркасска в Ростовской области был задержан за получение взятки от застройщика на общую сумму более 8 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

«По версии следствия, в 2024 году глава администрации при посредничестве своего подчинённого получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нём жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Как утверждают в ведомстве, взятка предназначалась за организацию строительства школы за счёт бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории. Объект должны были включить в программу комплексного развития территорий региона.

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Напомним, что Юрий Лысенко был задержан вечером 13 мая сотрудниками регионального УФСБ. Силовики проводят обыски в офисе и по месту жительства главы администрации. В отношении мэра возбуждено дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Тимур Хингеев
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