Стало известно, какую взятку получил мэр Новочеркасска Юрий Лысенко

Глава администрации города Новочеркасска в Ростовской области был задержан за получение взятки от застройщика на общую сумму более 8 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

«По версии следствия, в 2024 году глава администрации при посредничестве своего подчинённого получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нём жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Как утверждают в ведомстве, взятка предназначалась за организацию строительства школы за счёт бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории. Объект должны были включить в программу комплексного развития территорий региона.