Бывший министр решил откосить от тюремного срока и ушёл на СВО

Бывший глава Минтранса Свердловской области Василий Старков, который получил 6,5 лет колонии и штраф 40 млн рублей за получение взятки, решил уйти на СВО. Рассмотрение его дела было приостановлено. Об этом сообщается в пресс-службе областного суда.

Напомним, что Староков был министром с ноября 2016 года. До назначения в правительство он возглавлял Управление автодорог Свердловской области. С должности он ушёл по собственному желанию в 2023 году. Хотел отправиться на СВО, однако его вернули в Екатеринбург на суд.