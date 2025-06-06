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Регион
6 июня, 14:34

Бывший министр решил откосить от тюремного срока и ушёл на СВО

Экс-глава свердловского Минтранса ушёл на СВО после статьи о взятке

Бывший глава Минтранса Свердловской области Василий Старков. Обложка © ТАСС/ Вова Жабриков

Бывший глава Минтранса Свердловской области Василий Старков. Обложка © ТАСС/ Вова Жабриков

Бывший глава Минтранса Свердловской области Василий Старков, который получил 6,5 лет колонии и штраф 40 млн рублей за получение взятки, решил уйти на СВО. Рассмотрение его дела было приостановлено. Об этом сообщается в пресс-службе областного суда.

«Сегодня суд апелляционной инстанции приостановил рассмотрение дела по ходатайству представителя Министерства обороны», — указали в суде.

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Напомним, что Староков был министром с ноября 2016 года. До назначения в правительство он возглавлял Управление автодорог Свердловской области. С должности он ушёл по собственному желанию в 2023 году. Хотел отправиться на СВО, однако его вернули в Екатеринбург на суд.

Полина Никифорова
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