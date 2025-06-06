В Москве заочно арестовали гендиректора завода «Красный якорь» Барыкина

Гендиректора завода «Красный якорь» и экс-председателя нижегородской гордумы Дмитрия Барыкина заочно арестовали в столице. Его обвиняют в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путём. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

По информации, предоставленной Тверским районным судом столицы, ходатайство следователя о заключении Барыкина под стражу было удовлетворено. Завод «Красный Якорь», которым руководит Барыкин, был основан в 1898 году и специализируется на производстве цепей различных видов и якорей.