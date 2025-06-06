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Регион
6 июня, 14:11

В Москве заочно арестовали гендиректора завода «Красный якорь» Барыкина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Гендиректора завода «Красный якорь» и экс-председателя нижегородской гордумы Дмитрия Барыкина заочно арестовали в столице. Его обвиняют в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путём. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

По информации, предоставленной Тверским районным судом столицы, ходатайство следователя о заключении Барыкина под стражу было удовлетворено. Завод «Красный Якорь», которым руководит Барыкин, был основан в 1898 году и специализируется на производстве цепей различных видов и якорей.

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Ранее в здании администрации Дербентского района Дагестана были проведены следственные действия, включая обыски. Действия проводились в рамках расследования уголовного дела, связанного с мошенничеством вокруг земельного участка, оцениваемого в 16 млн рублей.

Полина Никифорова
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