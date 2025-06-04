Обыски прошли в администрации района в Дагестане из-за хищения земли за 16 млн

В рамках расследования уголовного дела, связанного с мошенничеством вокруг земельного участка, оцениваемого в 16 миллионов рублей, в здании администрации Дербентского района Дагестана были проведены следственные действия, включая обыски. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По данным ведомства, в совершении данного преступления подозреваются одна из сотрудниц администрации Дербентского района, а также несколько местных жителей. Им инкриминируются мошенничество, злоупотребление служебным положением и внесение заведомо ложной информации в официальные технические документы. Следователи осуществили обыски как непосредственно в помещениях районной администрации, так и по адресам проживания фигурантов дела.