В Дагестане снесут сотни незаконных многоэтажек и переселят жильцов в новые квартиры

В Дагестане нужно снести все многоквартирные доме, возведённые с нарушением требований безопасности. Речь идёт о более 800 таких объектов в Махачкале, Каспийске и других городах республики, заявил глава региона Сергей Меликов на полях Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах, организатором которого выступил фонд «Росконгресс» при поддержке Минэкономразвития РФ.

Он подчеркнул, что власти определят степень безопасности многоэтажек, которые можно оформить нормативно и ввести в эксплуатацию. Те же дома, которые будут признаны незаконными, подлежат сносу. Такое решение, как заметил Меликов, является радикальным и необходимым. По его словам, многие годы в городах Дагестана велась хаотичная застройка без учёта потребностей жителей – отсутствовали детские площадки, парковки и социальные объекты. Застройщики не получали техусловия от ресурсоснабжающих организаций, что привело к хищению газа и электроэнергии. Он заявил о необходимости проведения реновации в республике.

«Сегодня особенно Махачкала, да и другие города нуждаются в реновации, то есть в освобождении площадей для планового и законного строительства, которое мы можем реализовать по программе комплексного развития территорий, где помимо домов будут предусмотрены другие объекты жилой инфраструктуры, как я уже говорил, дворовые пространства, стоянки для транспорта, выезд на транспортные коммуникации», — сказал Меликов в интервью РИА «Новости».