Мэра Красноярска Владислава Логинова этапировали в Москву по делу о взятке
Владислав Логинов. Обложка © VK / Владислав Логинов
Мэр Красноярска Владислав Логинов, обвиняемый в получении взятки на сумму более 180 миллионов рублей, был этапирован в Москву. Как сообщили в правоохранительных органах региона, именно там ему будет избрана мера пресечения.
«Да, уже увезли», – подтвердил источник ТАСС. Слушание по делу Логинова назначено на 10 июня.
Напомним, что Владислав Логинов был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело против него возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ. Следствие установило, что в период с 2018 по 2024 год, занимая должности первого заместителя и мэра Красноярска, Логинов получил от гендиректора одной из коммерческих организаций взятку в размере свыше 180 миллионов рублей.