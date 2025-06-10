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Регион
10 июня, 03:03

Мэра Красноярска Владислава Логинова этапировали в Москву по делу о взятке

Владислав Логинов. Обложка © VK / Владислав Логинов

Владислав Логинов. Обложка © VK / Владислав Логинов

Мэр Красноярска Владислав Логинов, обвиняемый в получении взятки на сумму более 180 миллионов рублей, был этапирован в Москву. Как сообщили в правоохранительных органах региона, именно там ему будет избрана мера пресечения.

«Да, уже увезли», – подтвердил источник ТАСС. Слушание по делу Логинова назначено на 10 июня.

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Напомним, что Владислав Логинов был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело против него возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ. Следствие установило, что в период с 2018 по 2024 год, занимая должности первого заместителя и мэра Красноярска, Логинов получил от гендиректора одной из коммерческих организаций взятку в размере свыше 180 миллионов рублей.

Юния Ларсон
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