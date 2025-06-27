Глава херсонского Минтранса и его заместитель задержаны по делу о взятке

Российские силовики задержали министра транспорта Херсонской области и его заместителя, которые проходят по делу о взяточничестве. Информацией делится РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас пост глав Минтранса региона занимает Александр Балышев. Он был назначен на должность распоряжением губернатора Владимира Сальдо ещё в октябре 2023 года. До этого Балышев работал в сфере, связанной с дорожной инфраструктурой. По данным «Коммерсанта», чиновник получил взятку от частной фирмы, чтобы помочь ей заключить госконтракт на строительство и ремонт дорог. Фигурантом дела стал и его заместитель министра — начальник управления дорожного хозяйства Сергей Журавлёв, утверждает издание. Обоих должны доставить в Москву, где будет вестись следствие.