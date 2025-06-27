Глава херсонского Минтранса и его заместитель задержаны по делу о взятке
РИАН: Министр транспорта Херсонской области задержан по делу о взяточничестве
Александр Балышев. Обложка © khogov.ru
Российские силовики задержали министра транспорта Херсонской области и его заместителя, которые проходят по делу о взяточничестве. Информацией делится РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Министр транспорта Херсонской области и его заместитель задержаны в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве», — уточнил собеседник агентства.
Сейчас пост глав Минтранса региона занимает Александр Балышев. Он был назначен на должность распоряжением губернатора Владимира Сальдо ещё в октябре 2023 года. До этого Балышев работал в сфере, связанной с дорожной инфраструктурой. По данным «Коммерсанта», чиновник получил взятку от частной фирмы, чтобы помочь ей заключить госконтракт на строительство и ремонт дорог. Фигурантом дела стал и его заместитель министра — начальник управления дорожного хозяйства Сергей Журавлёв, утверждает издание. Обоих должны доставить в Москву, где будет вестись следствие.
Ранее также сообщалось, что в Челябинске развернулось громкое дело о коррупции в банковской сфере. Оперативники ФСБ по региону пресекли деятельность преступной группы, в которую входили бывший и действующий сотрудники одного из челябинских отделений банка, специализирующегося на финансировании недвижимости.