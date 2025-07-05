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5 июля, 19:49

Миллиардер Струков пытался на личном самолёте сбежать в Турцию с аннулированным загранником

SHOT: В Челябинске задержан миллиардер Струков при попытке вылета в Турцию

Константин Струков. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Константин Струков. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Миллиардер Константин Струков был задержан в Челябинске при попытке вылететь в Турцию на частном самолёте. Об этом сообщает SHOT, отмечая, что вылет был пресечён, а аннулированный загранпаспорт изъят.

По информации источника, глава «Южуралзолота» и депутат из Челябинска планировал покинуть Россию на своём бизнес-джете Bombardier, несмотря на запрет суда.

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Ранее Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об изъятии в пользу государства акций предприятия «Южуралзолото», принадлежащих Константину Струкову. По версии следствия, Струков и десять связанных с ним компаний незаконно получили контроль над этими ценными бумагами. Установлено, что депутат Законодательного собрания Челябинской области, несмотря на свою должность, продолжал заниматься бизнесом, что запрещено законом. С помощью процедуры банкротства Струков получил в собственность имущество ранее возглавляемой им компании «Южуралзолото», а затем создал ПАО «Южноуралзолото группа компаний».

Антон Голыбин
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