Миллиардер Струков пытался на личном самолёте сбежать в Турцию с аннулированным загранником

Миллиардер Константин Струков был задержан в Челябинске при попытке вылететь в Турцию на частном самолёте. Об этом сообщает SHOT , отмечая, что вылет был пресечён, а аннулированный загранпаспорт изъят.

Ранее Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об изъятии в пользу государства акций предприятия «Южуралзолото», принадлежащих Константину Струкову. По версии следствия, Струков и десять связанных с ним компаний незаконно получили контроль над этими ценными бумагами. Установлено, что депутат Законодательного собрания Челябинской области, несмотря на свою должность, продолжал заниматься бизнесом, что запрещено законом. С помощью процедуры банкротства Струков получил в собственность имущество ранее возглавляемой им компании «Южуралзолото», а затем создал ПАО «Южноуралзолото группа компаний».