Акции «Южуралзолота» миллиардера Струкова могут обратить в доход государства

Генпрокуратура России обратилась в суд с требованием изъять в доход государства акции предприятия «Южуралзолото» бизнесмена Константина Струкова. По мнению следствия, миллиардер и 10 связанных с ним компаний незаконно получили контроль над ценными бумагами. Об этом ТАСС сообщил источник в самом ведомстве.

Струков с 2000 года числится депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017 года он стал зампредседателя Заксобрания. Однако несмотря на должность госслужащего миллиардера продолжил заниматься бизнесом вопреки запрету. При помощи процедуры банкротства он получил в собственность имущество ранее возглавляемой им компании «Южуралзолото», а затем создал ПАО «Южноуралзолото группа компаний» (ПАО «ЮГК»).

«Используя свои должности и положение в органах госвласти, Струков незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 миллиардов рублей, ежегодная выручка — 54 миллиарда рублей, а прибыль — 34 миллиарда рублей) и ещё десять компаний. Сейчас все они оформлены на дочь депутата Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц», — рассказал агентству источник.

Сейчас холдинг добывает золото на Урале, в Хакасии и Красноярском крае. Обыски уже прошли в офисах предприятия и на нескольких шахтах. Также в отношении компании заведено дело о нарушении правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов. Генпрокуратура требует обратить в доход государства и другие активы, номинальными владельцами которых являются дочь Струкова и пять доверенных лиц. Все эти фирмы и заводы незаконно перешли в собственность депутата, в том числе через банкротство ОАО «Челябинскуголь». По данным следствия, Струков систематически уводит доходы заводов за границу, там он покупает на своё имя недвижимость, автомобили, яхты.

Иск Генпрокуратуры подан в Советский районный суд Челябинска, в нём содержится требование изъять в казну имущество, принадлежащее Струкову, двум его дочерям и пяти доверенным лицам, как приобретённое с нарушением антикоррупционных запретов и ограничений.