Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 09:52

Акции «Южуралзолота» миллиардера Струкова могут обратить в доход государства

ТАСС: ГП РФ требует обратить в доход государства акции «Южуралзолота» Струкова

Константин Струков. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Константин Струков. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Генпрокуратура России обратилась в суд с требованием изъять в доход государства акции предприятия «Южуралзолото» бизнесмена Константина Струкова. По мнению следствия, миллиардер и 10 связанных с ним компаний незаконно получили контроль над ценными бумагами. Об этом ТАСС сообщил источник в самом ведомстве.

Струков с 2000 года числится депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017 года он стал зампредседателя Заксобрания. Однако несмотря на должность госслужащего миллиардера продолжил заниматься бизнесом вопреки запрету. При помощи процедуры банкротства он получил в собственность имущество ранее возглавляемой им компании «Южуралзолото», а затем создал ПАО «Южноуралзолото группа компаний» (ПАО «ЮГК»).

«Используя свои должности и положение в органах госвласти, Струков незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 миллиардов рублей, ежегодная выручка — 54 миллиарда рублей, а прибыль — 34 миллиарда рублей) и ещё десять компаний. Сейчас все они оформлены на дочь депутата Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц», — рассказал агентству источник.

Сейчас холдинг добывает золото на Урале, в Хакасии и Красноярском крае. Обыски уже прошли в офисах предприятия и на нескольких шахтах. Также в отношении компании заведено дело о нарушении правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов. Генпрокуратура требует обратить в доход государства и другие активы, номинальными владельцами которых являются дочь Струкова и пять доверенных лиц. Все эти фирмы и заводы незаконно перешли в собственность депутата, в том числе через банкротство ОАО «Челябинскуголь». По данным следствия, Струков систематически уводит доходы заводов за границу, там он покупает на своё имя недвижимость, автомобили, яхты.

Иск Генпрокуратуры подан в Советский районный суд Челябинска, в нём содержится требование изъять в казну имущество, принадлежащее Струкову, двум его дочерям и пяти доверенным лицам, как приобретённое с нарушением антикоррупционных запретов и ограничений.

Ректора главного спортивного вуза Урала задержали за взятки от студентов
Ректора главного спортивного вуза Урала задержали за взятки от студентов

Ранее суд вынес приговор бывшему заместителю министра спорта Ростовской области Светлане Гадаровой, назначив ей три года лишения свободы в колонии общего режима. Она признана виновной в получении взятки.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar