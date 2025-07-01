Ректора главного спортивного вуза Урала задержали за взятки от студентов
В Челябинске и.о. ректора УралГУФКа задержали по обвинению в получении взяток
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В Челябинске задержали 48-летнего и.о. ректора главного спортивного вуза Урала — Уральского государственного университета физкультуры (УралГУФК). По информации регионального СУСК РФ, он подозревается в получении взяток от студентов за положительные оценки.
И.о. ректора челябинского вуза задержан по обвинению в получении взяток. Видео © Telegram / Челябинский Следком
По версии следствия, Евгений Черепов занимал должность заведующего кафедрой «Физического воспитания и здоровья» с 1 сентября 2023 года по 23 апреля 2024. В это время он получил от студента сумму около 20 тысяч рублей за хорошую оценку без посещения занятий и успешную сдачу экзаменов. Также педагог получил взятку в размере 200 тысяч рублей от другого учащегося.
Сейчас следователи проводят обыск места жительства и работы фигуранта, вместе с тем решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки за незаконные действия». Расследование продолжается.
Ранее стало известно, что бывшему заместителю министра спорта Ростовской области Светлане Гадаровой суд вынес приговор. Ей назначили три года лишения свободы в колонии общего режима. Светлана была признана виновной в получении взятки от супруга главы коммерческой структуры, заинтересованной в получении крупного государственного контракта. Взамен на незаконное вознаграждение чиновница оказала содействие в приёмке необходимых актов.