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1 июля, 09:28

Ректора главного спортивного вуза Урала задержали за взятки от студентов

В Челябинске и.о. ректора УралГУФКа задержали по обвинению в получении взяток

Обложка © Telegram / Челябинский Следком

Обложка © Telegram / Челябинский Следком

В Челябинске задержали 48-летнего и.о. ректора главного спортивного вуза Урала — Уральского государственного университета физкультуры (УралГУФК). По информации регионального СУСК РФ, он подозревается в получении взяток от студентов за положительные оценки.

И.о. ректора челябинского вуза задержан по обвинению в получении взяток. Видео © Telegram / Челябинский Следком

По версии следствия, Евгений Черепов занимал должность заведующего кафедрой «Физического воспитания и здоровья» с 1 сентября 2023 года по 23 апреля 2024. В это время он получил от студента сумму около 20 тысяч рублей за хорошую оценку без посещения занятий и успешную сдачу экзаменов. Также педагог получил взятку в размере 200 тысяч рублей от другого учащегося.

Сейчас следователи проводят обыск места жительства и работы фигуранта, вместе с тем решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки за незаконные действия». Расследование продолжается.

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Ранее стало известно, что бывшему заместителю министра спорта Ростовской области Светлане Гадаровой суд вынес приговор. Ей назначили три года лишения свободы в колонии общего режима. Светлана была признана виновной в получении взятки от супруга главы коммерческой структуры, заинтересованной в получении крупного государственного контракта. Взамен на незаконное вознаграждение чиновница оказала содействие в приёмке необходимых актов.

Юлия Сафиулина
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