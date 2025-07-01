Ректора главного спортивного вуза Урала задержали за взятки от студентов

В Челябинске задержали 48-летнего и.о. ректора главного спортивного вуза Урала — Уральского государственного университета физкультуры (УралГУФК). По информации регионального СУСК РФ, он подозревается в получении взяток от студентов за положительные оценки.

И.о. ректора челябинского вуза задержан по обвинению в получении взяток. Видео © Telegram / Челябинский Следком

По версии следствия, Евгений Черепов занимал должность заведующего кафедрой «Физического воспитания и здоровья» с 1 сентября 2023 года по 23 апреля 2024. В это время он получил от студента сумму около 20 тысяч рублей за хорошую оценку без посещения занятий и успешную сдачу экзаменов. Также педагог получил взятку в размере 200 тысяч рублей от другого учащегося.

Сейчас следователи проводят обыск места жительства и работы фигуранта, вместе с тем решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки за незаконные действия». Расследование продолжается.