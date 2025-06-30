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Регион
30 июня, 15:49

Экс-замминистра спорта Ростовской области осудили за получение взятки

Экс-замминистра спорта Ростовской области Гадарову приговорили к 3 годам за взятку

Светлана Гадарова. Обложка © VK / Светлана Гадарова

Светлана Гадарова. Обложка © VK / Светлана Гадарова

Суд вынес приговор бывшему заместителю министра спорта Ростовской области Светлане Гадаровой, назначив ей три года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Она была признана виновной в получении взятки от супруга главы коммерческой структуры, заинтересованной в получении крупного государственного контракта. Взамен на незаконное вознаграждение чиновница оказала содействие в приёмке необходимых актов.

«Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении бывшего заместителя министра по физической культуре и спорту региона. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Помимо тюремного срока, Гадаровой предстоит выплатить штраф в размере 4,5 миллиона рублей.

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Напомним, что некогда занимавшая пост заместителя министра спорта Ростовской области Гадарова была отправлена под стражу по решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону в 2024 году. Её подозревали в коррупционных действиях, связанных с получением взятки.

Ольга Сливченко
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