Замглавы ростовского Минспорта арестована за взятку

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону решил заключить под стражу заместителя министра спорта Ростовской области Светлану Гадарову. Её подозревают во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гадаровой Светланы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, по 19.11.2024 включительно», — сказано в тексте публикации.

По данным следствия, в период с 4 по 27 сентября 2023 года она провела в своём кабинете несколько встреч с гражданином, представляющим интересы компании, учредителем которой является его супруга. Гадарова получила от мужчины не менее 80 тысяч рублей в качестве взятки за общее покровительство.