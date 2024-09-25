Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 11:01

Замглавы ростовского Минспорта арестована за взятку

Замминистра спорта Ростовской области Гадарову арестовали за взяточничество

Светлана Гадарова. Фото © VK / Светлана Гадарова

Светлана Гадарова. Фото © VK / Светлана Гадарова

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону решил заключить под стражу заместителя министра спорта Ростовской области Светлану Гадарову. Её подозревают во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гадаровой Светланы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, по 19.11.2024 включительно», — сказано в тексте публикации.

По данным следствия, в период с 4 по 27 сентября 2023 года она провела в своём кабинете несколько встреч с гражданином, представляющим интересы компании, учредителем которой является его супруга. Гадарова получила от мужчины не менее 80 тысяч рублей в качестве взятки за общее покровительство.

Строительство дома и бани проходит как взятка в деле экс-замминистра Иванова
Строительство дома и бани проходит как взятка в деле экс-замминистра Иванова

Ранее Life.ru рассказывал о том, что СК возбудил уголовное дело о взяточничестве против начальника автобронетанковой службы ЦВО Путилова. По информации ведомства, он получил 10 миллионов рублей от бизнесмена Чудинова в рамках исполнения госзаказа.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Коррупция
  • Происшествия
  • Криминал
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров