Ещё одного генерала МО РФ задержали по подозрению в получении взятки на 10 млн рублей

СК России возбудил уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Дениса Путилова. Как сообщает пресс-служба ведомства, его заподозрили в получении взятки в размере 10 миллионов рублей.

По данным следствия, в 2023 году Путилов в рамках исполнения госзаказа на сумму более140 миллионов рублей по ремонту военной техники заключил контракт с бизнесменом Чудиновым, после чего в целях ослабления контроля, получения прочих преференций при исполнении гособоронзаказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов получил взятку от представителя ИП Чудинова в размере 10 миллионов рублей.

«Путилов задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям взяткодателя», — говорится в сообщении СК.