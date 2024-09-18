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18 сентября, 10:19

Ещё одного генерала МО РФ задержали по подозрению в получении взятки на 10 млн рублей

СК возбудил дело против начальника автобронетанковой службы ЦВО Путилова

СК России возбудил уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Дениса Путилова. Как сообщает пресс-служба ведомства, его заподозрили в получении взятки в размере 10 миллионов рублей.

По данным следствия, в 2023 году Путилов в рамках исполнения госзаказа на сумму более140 миллионов рублей по ремонту военной техники заключил контракт с бизнесменом Чудиновым, после чего в целях ослабления контроля, получения прочих преференций при исполнении гособоронзаказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов получил взятку от представителя ИП Чудинова в размере 10 миллионов рублей.

«Путилов задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям взяткодателя», — говорится в сообщении СК.

А на днях сообщалось, что в Москве задержали двух офицеров Минобороны по подозрению во взятках на 11 миллионов рублей. Свою вину подозреваемые уже признали, сейчас обоих проверяют на причастность к другим преступлениям, связанным с хищениями.

В Красноярске отправили под стражу подрядчика Минобороны по делу о хищении почти 1 млрд
В Красноярске отправили под стражу подрядчика Минобороны по делу о хищении почти 1 млрд
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ТАСС / Александр Рюмин

Наталья Демьянова
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