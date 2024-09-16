В Москве задержали двух офицеров Минобороны по подозрению во взятках на 11 млн рублей
Офицеры МО РФ Популовский и Зорин задержаны по делу о взятках на 11 млн рублей
В Москве задержали начальника 4924-го военного представительства Минобороны Ивана Популовского и его подчинённого — их подозревают в получении взяток на сумму свыше 11 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении начальника 4924 военного представительства Минобороны Ивана Популовского и его подчинённого Григория Зорина», — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, представители компаний ОАО «ВНИ проектно-конструкторского института кабельной продукции» и ЗАО «ТД «ВНИ проектно-конструкторского и технологического Института Кабельной Промышленности» вступили в сговор с военнослужащими «с целью ослабления контроля при осуществлении приёмки товаров, а также получения прочих привилегий и преференций при исполнении гособоронзаказа в обмен на получение взятки».
Следствие установило, что с 2021 по 2024 год Популовский и Зорин получили взятки на общую сумму свыше 11 миллионов рублей. Свою вину они уже признали, сейчас обоих проверяют на причастность к другим преступлениям, связанным с хищениями.
Ранее сообщалось, что в Красноярске возбудили уголовное дело о крупном хищении денег у Минобороны при строительстве центра управления связи. По делу задержан глава компании ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК) за хищение почти 1 миллиарда рублей.
Life.ru