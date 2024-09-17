В Красноярске отправили под стражу подрядчика Минобороны по делу о хищении почти 1 млрд

В Красноярске суд арестовал руководителя ООО «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова, который подозревается в хищениях при строительстве объектов Минобороны России. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.

«Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора ООО «ЕРСМ Сибири» Безрукова Романа, подозреваемого по части 4 статьи 159 УК РФ [мошенничество, совершённое в особо крупном размере] по факту хищения 900 миллионов рублей у Минобороны при строительстве объектов связи», — указано в сообщении.