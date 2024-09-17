В Красноярске отправили под стражу подрядчика Минобороны по делу о хищении почти 1 млрд
В Красноярске арестовали главу «ЕРСМ Сибири» по делу о хищении 900 млн у МО РФ
В Красноярске суд арестовал руководителя ООО «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова, который подозревается в хищениях при строительстве объектов Минобороны России. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.
«Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора ООО «ЕРСМ Сибири» Безрукова Романа, подозреваемого по части 4 статьи 159 УК РФ [мошенничество, совершённое в особо крупном размере] по факту хищения 900 миллионов рублей у Минобороны при строительстве объектов связи», — указано в сообщении.
Суд арестовал Безрукова на один месяц и 19 суток — до 3 ноября включительно.
Напомним, ранее в Красноярске возбудили уголовное дело о крупном хищении около миллиарда рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи. По делу проходит глава компании ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков, его задержали. Позднее стало известно, что глава организации мог похитить свыше 2,5 миллиарда рублей.
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