Суд обратил в доход государства недвижимость российской экс-чиновницы в Турции
Суд конфисковал турецкую недвижимость экс-замначальника санатория Минобороны РФ
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Суд Санкт-Петербурга обратил в государственную собственность турецкую недвижимость, принадлежавшую бывшему заместителю начальника крымского санатория Минобороны Елене Шараповой и её сыну. Решение Петроградского районного суда, принятое по иску военной прокуратуры Черноморского флота, касается квартиры, земельного участка и парковочного места. Информацию подтвердила Дарья Лебедева из объединённой пресс-службы судов Северной столицы.
Ответчиками в деле выступили экс-заместитель начальника Саакского военного клинического санатория имени Пирогова Елена Шарова и её наследник Андрей Долгополов, также работавший в учреждении. Иск, поданный в декабре, был обусловлен выявленным прокуратурой расхождением между тратами Шараповой и её официальными доходами.
«Петроградский районный суд иск рассмотрел и обратил в доход РФ квартиру, земельный участок и парковочное место в закрытом паркинге, находящиеся в провинции Анталья, Турция», – написала Лебедева в своем Telegram-канале.
Общая стоимость изъятого имущества оценивается в 18,5 млн рублей.
Ранее СК РФ проинформировал об аресте имущества Олега Васенина, занимавшего пост начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ. Стоимость арестованных активов составила более 200 миллионов рублей. Против Васенина возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении бюджетных средств.