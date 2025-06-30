Суд обратил в доход государства недвижимость российской экс-чиновницы в Турции

Суд Санкт-Петербурга обратил в государственную собственность турецкую недвижимость, принадлежавшую бывшему заместителю начальника крымского санатория Минобороны Елене Шараповой и её сыну. Решение Петроградского районного суда, принятое по иску военной прокуратуры Черноморского флота, касается квартиры, земельного участка и парковочного места. Информацию подтвердила Дарья Лебедева из объединённой пресс-службы судов Северной столицы.

Ответчиками в деле выступили экс-заместитель начальника Саакского военного клинического санатория имени Пирогова Елена Шарова и её наследник Андрей Долгополов, также работавший в учреждении. Иск, поданный в декабре, был обусловлен выявленным прокуратурой расхождением между тратами Шараповой и её официальными доходами.

«Петроградский районный суд иск рассмотрел и обратил в доход РФ квартиру, земельный участок и парковочное место в закрытом паркинге, находящиеся в провинции Анталья, Турция», – написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Общая стоимость изъятого имущества оценивается в 18,5 млн рублей.