Имущество экс-чиновника из Минобороны РФ арестовано по делу о хищении 240 млн руб.
СК: У экс-замначальника управления МО Васенина арестованы активы на 200 млн руб.
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Активы бывшего начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина арестованы на сумму, превышающую 200 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе СК России. Ранее у экс-чиновника уже арестовали собственность на 31 миллион рублей. Против Васенина расследуется уголовное дело о хищении бюджетных денег.
«В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на принадлежащие Васенину ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства наложен арест ещё на сумму более 200 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.
Напомним, экс-заместителя руководителя управления по имуществу спецпроектов Министерства обороны Олега Васенина подозревают в присвоении свыше 240 миллионов рублей. По версии следствия, в 2022–2023 годах он предоставлял поддельные документы с завышенной стоимостью вторсырья по госконтрактам, что помогло ему украсть часть бюджетных денег. Сейчас Васенин находится в СИЗО. В апреле 2025 года против него возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Хищение государственного имущества в особо крупном размере».