Имущество экс-чиновника из Минобороны РФ арестовано по делу о хищении 240 млн руб.

Активы бывшего начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина арестованы на сумму, превышающую 200 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе СК России. Ранее у экс-чиновника уже арестовали собственность на 31 миллион рублей. Против Васенина расследуется уголовное дело о хищении бюджетных денег.

«В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на принадлежащие Васенину ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства наложен арест ещё на сумму более 200 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.