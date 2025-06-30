12 лет и конфискация имущества: Суд на Украине заочно вынес приговор Акиму Апачеву

Блогер Аким Апачев (настоящее имя — Аким Гасанов) заочно осуждён Винницким городским судом Украины и приговорён к 12 годам тюремного заключения с конфискацией всех активов. Об этом сообщают многочисленные украинские издания, а также подтверждает официальное решение, опубликованное на сайте Винницкого горсуда.

Как следует из того же судебного документа, Апачев был объявлен в общегосударственный и международный розыск 24 сентября. Ему вменялись нарушения сразу по четырём статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: посягательство на территориальную целостность (ст. 110), коллаборационная деятельность (ст. 111-1), пропаганда войны (ст. 436) и поддержка агрессивных действий РФ на Украине (ст. 436-2).

Украинские власти обосновали свой вердикт участием исполнителя трека «Лето и арбалеты» в ряде публичных акций в поддержку России. В судебных материалах указано, что блогер 23 сентября 2022 года присутствовал на митинге на Манежной площади в Москве, что квалифицируется как «противоправная деятельность, направленная на призывы к изменению территориальных границ и государственной границы Украины». Митинг «Своих не бросаем» был посвящён поддержке референдумов о присоединении к РФ территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, суд отмечает, что в своих творческих работах и выступлениях певец «демонстрирует антиукраинские настроения».

Вдобавок к тюремному сроку, Апачеву в течение 15 лет запрещено занимать должности, связанные с политической и организаторской деятельностью. Также суд обязал блогера возместить Украине $437 (34 348 рублей) за проведение экспертиз.