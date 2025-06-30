«Ценный приз за голову»: Блогер Апачев отреагировал на объявление в розыск СБУ
Апачев заявил, что давно числится в списках тех, на кого Киев готовит покушение
Аким Апачев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ akim_apache
Рэпер и блогер Аким Апачев (Аким Гасанов) прокомментировал объявление его в розыск СБУ. Исполнитель заявил, что давно находится в «расстрельных списках» украинских спецслужб.
«Мне доподлинно известно, что я уже давно нахожусь в списках на устранение украинскими спецслужбами. То есть, объявлен там некий ценный приз за мою голову. Не такой большой, как у хороших людей, но, тем не менее, я в команде приличных людей. Все, кто в этом списке, все хорошие люди», — рассказал музыкант в беседе с РИА «Новости«.
Блогер, комментируя данную информацию, заявил, что считает решение формальностью. Он выразил недоумение, почему это произошло только сейчас, учитывая, что он с 2014 года открыто поддерживает пророссийские силы в ДНР и его деятельность давно задокументирована на украинском сайте «Миротворец».
Напомним, служба безопасности Украины внесла в розыскную базу российского гражданина Акима Апачева (Аким Гасанов). Согласно информации, размещённой на официальных ресурсах украинских правоохранительных органов, решение о розыске принято 8 мая 2024 года.