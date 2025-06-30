СБУ объявила в розыск российского блогера Акима Апачева

Служба безопасности Украины внесла в розыскную базу российского гражданина Акима Апачева (Аким Гасанов). Согласно информации, размещённой на официальных ресурсах украинских правоохранительных органов, решение о розыске принято 8 мая 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости».