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30 июня, 01:34

СБУ объявила в розыск российского блогера Акима Апачева

Аким Апачев. Обложка © Wikipedia / Svklimkn

Аким Апачев. Обложка © Wikipedia / Svklimkn

Служба безопасности Украины внесла в розыскную базу российского гражданина Акима Апачева (Аким Гасанов). Согласно информации, размещённой на официальных ресурсах украинских правоохранительных органов, решение о розыске принято 8 мая 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

В карточке разыскиваемого указано, что Апачев якобы уклоняется от следственных действий.

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Ранее Аким Апачев попал в скандал, когда изуродовал стены домов и заборы в освобождённой Судже в Курской области надписями с нецензурной бранью в адрес Вооружённых сил Украины. Несмотря на попытки оправдаться, курский суд оштрафовал блогера на 70 тысяч рублей за мелкое хулиганство. Он также был оштрафован на 2 тысячи рублей за нарушение запрета на въезд в Суджу.

Тимур Хингеев
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