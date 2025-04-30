Блогера Акима Апачева оштрафовали во второй раз
Блогера Апачева оштрафовали на 2 тыс. руб. за нарушение запрета на въезд в Суджу
Блогер Аким Апачев (Аким Гасанов). Обложка © Wikipedia / Svklimkin
Блогеру Акиму Апачеву (Аким Гасанов) назначили штраф размером 2 тысячи рублей за нарушение запрета на въезд в Суджу Курской области. 15 марта оперштаб региона наложил запрет на въезд и передвижение по территории Суджанского района, однако 20 марта Апачев въехал туда.
«Постановлением мирового судьи Аким Гасанов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.55.4 Закона Курской области от 04.01.2003 года № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области», — сказано в решении.
Напомним, рэпер Аким Апачев изуродовал стены домов и заборы в освобождённой Судже в Курской области надписями с нецензурной бранью в адрес ВСУ. Он разместил кадры в своём блоге, но жители города осудили его за вандализм. Когда делом заинтересовались власти, артист поспешил извиниться и объяснил, что таким образом хотел поддержать военных РФ. Тем не менее суд Курска оштрафовал Апачева на 70 тысяч рублей за мелкое хулиганство.