Блогера Акима Апачева оштрафовали во второй раз

Блогеру Акиму Апачеву (Аким Гасанов) назначили штраф размером 2 тысячи рублей за нарушение запрета на въезд в Суджу Курской области. 15 марта оперштаб региона наложил запрет на въезд и передвижение по территории Суджанского района, однако 20 марта Апачев въехал туда.