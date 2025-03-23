Хинштейн пообещал наказать Апачева за матерные граффити в Судже и подсказал ему место для героизма

Российский блогер и рэпер Аким Апачев, исписавший баллончиком с краской стены и заборы в Судже, заплатит штраф за три проступка: нарушение запрета на въезд в город, использование ненормативной лексики и вандализм. Об этом в личном телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Руководитель региона выразил возмущение по поводу актов вандализма в городе, который семь месяцев был эпицентром тяжёлых боев, страданий и потерь. Он подчеркнул, что местные жители, пережившие ужасы войны, не могут без слёз смотреть на разрушения и осквернение памяти погибших. Чиновник заявил, что в ближайшее время в компетентные органы будут направлены соответствующие заявления для привлечения Апачева к ответственности. Хинштейн также назвал его действия неприемлемыми и призвал к уважению памяти тех, кто отдал свои жизни за защиту города.