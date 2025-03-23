Хинштейн пообещал наказать Апачева за матерные граффити в Судже и подсказал ему место для героизма
Хинштейн: Апачева оштрафуют за въезд в Суджу и непристойные надписи в городе
Аким Апачев. Обложка © Telegram / WarGonzo
Российский блогер и рэпер Аким Апачев, исписавший баллончиком с краской стены и заборы в Судже, заплатит штраф за три проступка: нарушение запрета на въезд в город, использование ненормативной лексики и вандализм. Об этом в личном телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Блогер Аким Апачев, который решил обойти запрет оперштаба на въезд в приграничье, будет оштрафован. <...> Героизм лучше проявить, надев военную форму. Как раз сейчас наши ребята продолжают освобождать Курскую область, отбивают населённые пункты», — говорится в посте главы региона.
Руководитель региона выразил возмущение по поводу актов вандализма в городе, который семь месяцев был эпицентром тяжёлых боев, страданий и потерь. Он подчеркнул, что местные жители, пережившие ужасы войны, не могут без слёз смотреть на разрушения и осквернение памяти погибших. Чиновник заявил, что в ближайшее время в компетентные органы будут направлены соответствующие заявления для привлечения Апачева к ответственности. Хинштейн также назвал его действия неприемлемыми и призвал к уважению памяти тех, кто отдал свои жизни за защиту города.
Ранее Александр Хинштейн публично отчитал врио руководителя Суджанского района Юрия Дмитрюкова из-за излишней пассивности в работе. Он обвинил чиновника в бездействии при выдаче жилищных сертификатов гражданам.