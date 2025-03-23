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Регион
23 марта, 16:09

Хинштейн пообещал наказать Апачева за матерные граффити в Судже и подсказал ему место для героизма

Хинштейн: Апачева оштрафуют за въезд в Суджу и непристойные надписи в городе

Аким Апачев. Обложка © Telegram / WarGonzo

Аким Апачев. Обложка © Telegram / WarGonzo

Российский блогер и рэпер Аким Апачев, исписавший баллончиком с краской стены и заборы в Судже, заплатит штраф за три проступка: нарушение запрета на въезд в город, использование ненормативной лексики и вандализм. Об этом в личном телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Блогер Аким Апачев, который решил обойти запрет оперштаба на въезд в приграничье, будет оштрафован. <...> Героизм лучше проявить, надев военную форму. Как раз сейчас наши ребята продолжают освобождать Курскую область, отбивают населённые пункты»,говорится в посте главы региона.

Руководитель региона выразил возмущение по поводу актов вандализма в городе, который семь месяцев был эпицентром тяжёлых боев, страданий и потерь. Он подчеркнул, что местные жители, пережившие ужасы войны, не могут без слёз смотреть на разрушения и осквернение памяти погибших. Чиновник заявил, что в ближайшее время в компетентные органы будут направлены соответствующие заявления для привлечения Апачева к ответственности. Хинштейн также назвал его действия неприемлемыми и призвал к уважению памяти тех, кто отдал свои жизни за защиту города.

«Приказ задвухсотить»: ВСУ устраивали показательные расстрелы мирных граждан в Судже
«Приказ задвухсотить»: ВСУ устраивали показательные расстрелы мирных граждан в Судже

Ранее Александр Хинштейн публично отчитал врио руководителя Суджанского района Юрия Дмитрюкова из-за излишней пассивности в работе. Он обвинил чиновника в бездействии при выдаче жилищных сертификатов гражданам.

Юрий Лысенко
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