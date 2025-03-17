«‎В чём затык?» Хинштейн при всех жёстко отчитал врио главы Суджанского района

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн резко раскритиковал врио главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова за недостаточную активность в работе. По его мнению, чиновник проявил бездействие в процессе выдачи жилищных сертификатов жителям Курской области.

Хинштейн раскритиковал Дмитрюкова. Видео © VK / Курская область

«Просто предупреждаю, потому что такого рода пассивность влечёт за собой рост социального напряжения, возмущения людей, и хочу, чтобы наши жители об этом знали — где причина и в чём, извините, затык. Так работать невозможно. Это недопустимо. Наиболее пострадавший район по сути эту работу проваливает», — обратился Хинштейн к Дмитрюкову во время заседания регионального правительства.

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Владимир Базаров сообщил, что за весь период работы властями было выдано более семи тысяч сертификатов. Он отметил, что завершение составления списка жилых помещений затрудняется из-за действий администрации Суджанского района.

«Все остальные районы отработали», — доложил он.