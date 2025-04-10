Аким Апачев собирает деньги с подписчиков на оплату штрафа за граффити в Судже
Аким Апачев. Обложка © Wikipedia / Svklimkin
Рэпер Аким Апачев, которого суд оштрафовал за матерные граффити на домах в курской Судже, решил оплатить штраф с помощью подписчиков.
«Вижу много комментариев с просьбой разместить реквизиты. Многие хотят помочь, что говорит о многом. Медвежата, буду признателен за поддержку», — написал Апачев в соцсетях.
Собранные средства, по его заверению, также пойдут на оплату работы адвоката. Обжаловать решение суда рэпер не будет и намерен оплатить штраф.
Напомним, рэпер Аким Апачев изуродовал стены домов и заборы в освобождённой Судже в Курской области надписями с нецензурной бранью в адрес ВСУ. Он разместил кадры в своём блоге, но жители города осудили его за вандализм. Апачев грубо отвечал горожанам в комментариях и предлагал «забить стрелку». Когда делом заинтересовались власти, артист поспешил извиниться и объяснил, что таким образом хотел поддержать военных РФ. Тем не менее суд Курска оштрафовал Апачева на 70 тысяч рублей за мелкое хулиганство.