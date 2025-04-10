Аким Апачев собирает деньги с подписчиков на оплату штрафа за граффити в Судже

Рэпер Аким Апачев, которого суд оштрафовал за матерные граффити на домах в курской Судже, решил оплатить штраф с помощью подписчиков.

«Вижу много комментариев с просьбой разместить реквизиты. Многие хотят помочь, что говорит о многом. Медвежата, буду признателен за поддержку», — написал Апачев в соцсетях.