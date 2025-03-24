Рэперу Апачеву предложили альтернативный перформанс в Судже вместо «забавы из гетто»
Военкор Стешин предложил Апачеву закрасить стены и посадить цветы в Судже
Аким Апачев. Обложка © Wikipedia / Svklimkin
После жёсткой критики жителей Суджи в адрес рэпера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов), который разрисовал стены в городе граффити с нецензурной лексикой, военкор Дмитрий Стешин предложил скандальному «художнику» альтернативный перформанс. Он призвал блогера закрасить стены и посадить цветы.
«Думал о том, что можно было сделать для Суджи? Чтобы получился перформанс, но с другим знаком. Например, пройтись и закрасить самые похабные укропские граффити, стараясь попадать в цвет стен — стереть следы войны, начать их убирать. Ещё можно было цветы посадить на любой клумбе...» — приводит слова военкора kp.ru.
Стешин назвал граффити в исполнении Апачева «забавой дегенератов из гетто», которую не нужно тащить в Россию. Он напомнил, что жители Суджи уже видели подобную «мазню по стенам» в период украинской оккупации.
Напомним, ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал наказать Апачева за матерные граффити в Судже. Он подчеркнул, что рэпера оштрафуют. В свою очередь почётный курянин Александр Поветкин пообещал «размотать» Апачева за хамское отношение к жителям Суджи. Сам Апачев поспешил заявить, что никого не хотел обидеть своим творчеством.