Рэперу Апачеву предложили альтернативный перформанс в Судже вместо «забавы из гетто»

После жёсткой критики жителей Суджи в адрес рэпера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов), который разрисовал стены в городе граффити с нецензурной лексикой, военкор Дмитрий Стешин предложил скандальному «художнику» альтернативный перформанс. Он призвал блогера закрасить стены и посадить цветы.

«Думал о том, что можно было сделать для Суджи? Чтобы получился перформанс, но с другим знаком. Например, пройтись и закрасить самые похабные укропские граффити, стараясь попадать в цвет стен — стереть следы войны, начать их убирать. Ещё можно было цветы посадить на любой клумбе...» — приводит слова военкора kp.ru.