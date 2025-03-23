Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 17:10

«Попробуй выстоять секунд 30»: Почётный курянин вступился за Суджу и пообещал «размотать» Апачева

Поветкин бросил вызов Апачеву после вандализма в Судже и хамства её жителям

Российский боксёр и государственный деятель Александр Поветкин. Обложка © Telegram / Александр Поветкин

Российский боксёр и государственный деятель Александр Поветкин. Обложка © Telegram / Александр Поветкин

Российский боксёр Александр Поветкин бросил вызов блогеру Акиму Апачеву, разрисовавшему краской здания и заборы в Судже и по-хамски отреагировавшему на справедливое возмущение местных жителей его выходкой. Об этом спортсмен написал в личном телеграм-канале.

«Как курянин и почётный гражданин Курской области, возмущён ситуацией с блогером Апачевым и его «творчеством» в Судже. Суджа — настоящий город-герой. Позволять себе изрисовывать стены матерными граффити, а потом провоцировать местных жителей, чтобы те приехали в простреливаемую зону и закрасили рисунки, недопустимо»,заявил он.

Особое возмущение Поветкина вызвало поведение блогера, который не только изрисовал стены матерными граффити, но и спровоцировал местных жителей, включая женщин, на конфликт, призывая их приехать в опасную зону для закрашивания рисунков. Боксёр назвал это полным хамством и трусостью.

Он также поддержал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, который оперативно отреагировал на инцидент. В заключение спортсмен бросил вызов блогеру, предложив ему лично приехать и попытаться выстоять в поединке, чтобы понять, как нужно относиться к месту, где гибли мирные люди и где земля пропитана кровью бойцов-освободителей.

«Забивать встречи для разборок с женщинами — удел трусов и слабаков. Аким, вызов тебе уже от меня: если такой смелый, приезжай и попробуй выстоять хотя бы секунд 30. Я объясню, как нужно относиться к месту, где гибли наши люди и где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей!» — подытожил Поветкин.

Олимпийский чемпион Поветкин покинул пост замгубернатора Вологодской области
Олимпийский чемпион Поветкин покинул пост замгубернатора Вологодской области

Напомним, Аким Апачев устроил в освобождённой Судже неприглядный перформанс: разрисовал дома и заборы в городе краской, оставив там надписи сомнительной культурной ценности, в некоторых были использованы непечатные слова. В ответ на замечания жителей Суджи он начал грубить и предлагать им самим приехать, чтобы закрасить его «работы». На ситуацию отреагировал Александр Хинштейн, заявивший, что Апачев будет оштрафован за нарушение запрета на въезд в город, использование ненормативной лексики и вандализм.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Александр Поветкин
  • Александр Хинштейн
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar