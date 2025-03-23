«Попробуй выстоять секунд 30»: Почётный курянин вступился за Суджу и пообещал «размотать» Апачева
Поветкин бросил вызов Апачеву после вандализма в Судже и хамства её жителям
Российский боксёр и государственный деятель Александр Поветкин. Обложка © Telegram / Александр Поветкин
Российский боксёр Александр Поветкин бросил вызов блогеру Акиму Апачеву, разрисовавшему краской здания и заборы в Судже и по-хамски отреагировавшему на справедливое возмущение местных жителей его выходкой. Об этом спортсмен написал в личном телеграм-канале.
«Как курянин и почётный гражданин Курской области, возмущён ситуацией с блогером Апачевым и его «творчеством» в Судже. Суджа — настоящий город-герой. Позволять себе изрисовывать стены матерными граффити, а потом провоцировать местных жителей, чтобы те приехали в простреливаемую зону и закрасили рисунки, недопустимо», — заявил он.
Особое возмущение Поветкина вызвало поведение блогера, который не только изрисовал стены матерными граффити, но и спровоцировал местных жителей, включая женщин, на конфликт, призывая их приехать в опасную зону для закрашивания рисунков. Боксёр назвал это полным хамством и трусостью.
Он также поддержал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, который оперативно отреагировал на инцидент. В заключение спортсмен бросил вызов блогеру, предложив ему лично приехать и попытаться выстоять в поединке, чтобы понять, как нужно относиться к месту, где гибли мирные люди и где земля пропитана кровью бойцов-освободителей.
«Забивать встречи для разборок с женщинами — удел трусов и слабаков. Аким, вызов тебе уже от меня: если такой смелый, приезжай и попробуй выстоять хотя бы секунд 30. Я объясню, как нужно относиться к месту, где гибли наши люди и где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей!» — подытожил Поветкин.
Напомним, Аким Апачев устроил в освобождённой Судже неприглядный перформанс: разрисовал дома и заборы в городе краской, оставив там надписи сомнительной культурной ценности, в некоторых были использованы непечатные слова. В ответ на замечания жителей Суджи он начал грубить и предлагать им самим приехать, чтобы закрасить его «работы». На ситуацию отреагировал Александр Хинштейн, заявивший, что Апачев будет оштрафован за нарушение запрета на въезд в город, использование ненормативной лексики и вандализм.