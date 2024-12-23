Олимпийский чемпион Поветкин покинул пост замгубернатора Вологодской области
Александр Поветкин. Обложка © Telegram / Александр Поветкин
Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин оставил пост замгубернатора Вологодской области. Об этом рассказал сам спортсмен в своём телеграм-канале.
Поветкин покинул пост замгубернатора. Видео © Telegram / Александр Поветкин
«Дорогие вологжане! Спасибо, что приняли меня на своей земле. Наш общий путь, хоть был и недолгим, но я надеюсь, что успел зажечь в вас искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к Родине», — написал Поветкин.
Он призвал граждан продолжать развитие традиционных ценностей среди молодёжи. Александр добавил, что освободившееся время потратит на семью и дом.
Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года в тяжёлом весе и бывшим чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF. Он начал свою карьеру в боксе в 2005 году и быстро завоевал популярность благодаря своим навыкам и физическим данным. Известен своим мощным ударом и техникой, а также успешными боями против таких боксёров, как Виталий Кличко и Деонтей Уайлдер. Спортсмен завершил карьеру в 2021 году, оставив значительный след в истории бокса.
Напомним, Поветкин был назначен заместителем губернатора Вологодской области 14 мая 2024 года. Предполагалось, что как лидер общественного мнения, герой среди спортивной молодёжи, Александр будет отвечать за большой блок вопросов — спорт, здоровый образ жизни и его популяризация.