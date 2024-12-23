Олимпийский чемпион Поветкин покинул пост замгубернатора Вологодской области

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин оставил пост замгубернатора Вологодской области. Об этом рассказал сам спортсмен в своём телеграм-канале.

Поветкин покинул пост замгубернатора. Видео © Telegram / Александр Поветкин

«Дорогие вологжане! Спасибо, что приняли меня на своей земле. Наш общий путь, хоть был и недолгим, но я надеюсь, что успел зажечь в вас искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к Родине», — написал Поветкин.

Он призвал граждан продолжать развитие традиционных ценностей среди молодёжи. Александр добавил, что освободившееся время потратит на семью и дом.

Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года в тяжёлом весе и бывшим чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF. Он начал свою карьеру в боксе в 2005 году и быстро завоевал популярность благодаря своим навыкам и физическим данным. Известен своим мощным ударом и техникой, а также успешными боями против таких боксёров, как Виталий Кличко и Деонтей Уайлдер. Спортсмен завершил карьеру в 2021 году, оставив значительный след в истории бокса.