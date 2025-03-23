Прикрыл хулиганство патриотизмом: Мизулина высказалась о выходках Апачева в Судже

Напомним, Апачев заявился в недавно освобождённую Суджу и начал расписывать дома и заборы баллончиком с краской. Сложно выделить какие-то из его «произведений». Отметим, что некоторые из них были нецензурными, а у других всё же был мирный посыл, но художественной ценности им это не прибавляло. Когда его действиями стали возмущаться местные жители, блогер начал им хамить и даже угрожать, а также предлагать «приехать самим и закрасить». Тогда в ситуацию вмешался Александр Хинштейн, пообещав оштрафовать Апачева за нарушение запрета на въезд в город, использование ненормативной лексики и вандализм.