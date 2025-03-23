Прикрыл хулиганство патриотизмом: Мизулина высказалась о выходках Апачева в Судже
Мизулина поддержала Хинштейна и осудила Апачева за вандализм в Судже
Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина поддержала врио губернатора Курской области Александра Хинштейна в намерении привлечь блогера Акима Апачева за незаконный въезд в Суджу и вандализм. Об этом она написала в личном телеграм-канале.
«Разделяю позицию Александра Хинштейна. Одно дело, когда граффити это творчество, которое несёт глубокий смысл. Другое — когда это вандализм, который уродует облик наших городов. И прикрывать хулиганство патриотизмом — вообще не дело», — заявила руководитель ЛБИ, приложив снимки действительно искусно исполненных граффити.
Пример достойного граффити от Екатерины Мизулиной. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина
Напомним, Апачев заявился в недавно освобождённую Суджу и начал расписывать дома и заборы баллончиком с краской. Сложно выделить какие-то из его «произведений». Отметим, что некоторые из них были нецензурными, а у других всё же был мирный посыл, но художественной ценности им это не прибавляло. Когда его действиями стали возмущаться местные жители, блогер начал им хамить и даже угрожать, а также предлагать «приехать самим и закрасить». Тогда в ситуацию вмешался Александр Хинштейн, пообещав оштрафовать Апачева за нарушение запрета на въезд в город, использование ненормативной лексики и вандализм.
ТАСС / Иван Высочинский