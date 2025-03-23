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23 марта, 18:52

Прикрыл хулиганство патриотизмом: Мизулина высказалась о выходках Апачева в Судже

Мизулина поддержала Хинштейна и осудила Апачева за вандализм в Судже

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина поддержала врио губернатора Курской области Александра Хинштейна в намерении привлечь блогера Акима Апачева за незаконный въезд в Суджу и вандализм. Об этом она написала в личном телеграм-канале.

«Разделяю позицию Александра Хинштейна. Одно дело, когда граффити это творчество, которое несёт глубокий смысл. Другое — когда это вандализм, который уродует облик наших городов. И прикрывать хулиганство патриотизмом — вообще не дело»,заявила руководитель ЛБИ, приложив снимки действительно искусно исполненных граффити.

Пример достойного граффити от Екатерины Мизулиной. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

Пример достойного граффити от Екатерины Мизулиной. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

Напомним, Апачев заявился в недавно освобождённую Суджу и начал расписывать дома и заборы баллончиком с краской. Сложно выделить какие-то из его «произведений». Отметим, что некоторые из них были нецензурными, а у других всё же был мирный посыл, но художественной ценности им это не прибавляло. Когда его действиями стали возмущаться местные жители, блогер начал им хамить и даже угрожать, а также предлагать «приехать самим и закрасить». Тогда в ситуацию вмешался Александр Хинштейн, пообещав оштрафовать Апачева за нарушение запрета на въезд в город, использование ненормативной лексики и вандализм.

«Попробуй выстоять секунд 30»: Почётный курянин вступился за Суджу и пообещал «размотать» Апачева
«Попробуй выстоять секунд 30»: Почётный курянин вступился за Суджу и пообещал «размотать» Апачева
Обложка ©

ТАСС / Иван Высочинский

Юрий Лысенко
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