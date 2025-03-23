Апачев заявил, что никого не хотел обидеть граффити в освобождённой Судже
Рэпер и блогер Аким Апачев опубликовал видеообращение, в котором заявил, что никого не хотел обидеть сделанными в Судже надписями. Ролик он опубликовал у себя в соцсетях.
Аким Апачев заявил, что никого не хотел обидеть своими граффити в Судже. Видео © Соцсети Акима Апачева
По словам Апачева, чьи граффити в освобождённой Судже вызвали широкое возмущение, заявил, что не хотел никого обидеть своими действиями. Он лишь хотел поддержать военных, которые, проезжая через город, видят множество украинских надписей. Рэпер также отрицает, что «назначал стрелки» критикам своего творчества, хотя в открытом доступе есть скриншоты его комментариев и запись телефонного разговора, где он угрожает найти и избить одного из недовольных. А ещё исполнитель считает, что его действия специально пытаются представить в негативном свете.
«Дорогие жители Курской области и Суджи, никого не хотел обидеть своими граффити. Мои граффити направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте, ездят через город и видят огромное количество украинских граффити. <...> Не очень хорошие люди пытаются выкрутить ситуацию в свою сторону. Обвиняя меня во всех смертных грехах», — пояснил Апачев.
Напомним, Аким Апачев приехал в Суджу и начал раскрашивать дома и заборы баллончиками с краской. Его «произведения» сложно назвать художественными: некоторые содержали нецензурную лексику, а другие, хотя и имели мирный посыл, не отличались ценностью. Когда местные жители выразили недовольство его действиями, Апачев начал хамить и угрожать, предлагая им «приехать самим и закрасить». В ситуацию вмешался врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, пообещав привлечь рэпера к административной ответственности за нарушение запрета на въезд в город, использование ненормативной лексики и вандализм. Позже негодование действиями певца высказал российский боксёр Александр Поветкин, предложивший дерзкому музыканту встретиться с ним лично для ликбеза о должном уважении к Судже, перенёсшей суровые испытания и потери.
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