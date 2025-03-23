Апачев заявил, что никого не хотел обидеть граффити в освобождённой Судже

Рэпер и блогер Аким Апачев опубликовал видеообращение, в котором заявил, что никого не хотел обидеть сделанными в Судже надписями. Ролик он опубликовал у себя в соцсетях.

Аким Апачев заявил, что никого не хотел обидеть своими граффити в Судже. Видео © Соцсети Акима Апачева

По словам Апачева, чьи граффити в освобождённой Судже вызвали широкое возмущение, заявил, что не хотел никого обидеть своими действиями. Он лишь хотел поддержать военных, которые, проезжая через город, видят множество украинских надписей. Рэпер также отрицает, что «назначал стрелки» критикам своего творчества, хотя в открытом доступе есть скриншоты его комментариев и запись телефонного разговора, где он угрожает найти и избить одного из недовольных. А ещё исполнитель считает, что его действия специально пытаются представить в негативном свете.

«Дорогие жители Курской области и Суджи, никого не хотел обидеть своими граффити. Мои граффити направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте, ездят через город и видят огромное количество украинских граффити. <...> Не очень хорошие люди пытаются выкрутить ситуацию в свою сторону. Обвиняя меня во всех смертных грехах», — пояснил Апачев.