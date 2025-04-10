Блогер Аким Апачев поплатился за «‎кровавый пиар» на матерных граффити в Судже

Промышленный районный суд Курска оштрафовал на 70 тысяч рублей рэпера Акима Апачева, признав его виновным в мелком хулиганстве за матерные граффити на домах и заборах в Судже. О вынесенном решении сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«На кадрах видно, как блогер наносит краской из аэрозольного баллончика на одной из стен здания надпись, содержащую, согласно справке об исследовании, разговорно-сниженную и грубейшую бранную лексику. Надпись выражена в неприличной форме. Она оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу», — сказала прокурор в ходе заседания.

Сам Апачев на заседание не явился. Адвокат пояснил журналистам, что его подзащитный признаёт себя виновным и вряд ли будет обжаловать постановление.