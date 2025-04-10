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Регион
10 апреля, 12:54

Блогер Аким Апачев поплатился за «‎кровавый пиар» на матерных граффити в Судже

Суд оштрафовал блогера Акима Апачева на 70 тыс руб. за матерные граффити в Судже

Аким Апачев. Обложка © Wikipedia / Svklimkin

Аким Апачев. Обложка © Wikipedia / Svklimkin

Промышленный районный суд Курска оштрафовал на 70 тысяч рублей рэпера Акима Апачева, признав его виновным в мелком хулиганстве за матерные граффити на домах и заборах в Судже. О вынесенном решении сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«На кадрах видно, как блогер наносит краской из аэрозольного баллончика на одной из стен здания надпись, содержащую, согласно справке об исследовании, разговорно-сниженную и грубейшую бранную лексику. Надпись выражена в неприличной форме. Она оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу», — сказала прокурор в ходе заседания.

Сам Апачев на заседание не явился. Адвокат пояснил журналистам, что его подзащитный признаёт себя виновным и вряд ли будет обжаловать постановление.

Рэперу Апачеву предложили альтернативный перформанс в Судже вместо «забавы из гетто»
Рэперу Апачеву предложили альтернативный перформанс в Судже вместо «забавы из гетто»

Напомним, рэпер Аким Апачев изуродовал стены домов и заборы в освобождённой Судже в Курской области надписями с нецензурной бранью в адрес ВСУ. Он разместил кадры в своём блоге, но жители города осудили его за вандализм. Апачев грубо отвечал горожанам в комментариях и предлагал «забить стрелку». Когда делом заинтересовались власти, артист поспешил извиниться. По его словам, он якобы хотел поддержать военных РФ.

Татьяна Миссуми
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