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13 мая, 12:27

Лидера петербургской рок-группы оштрафовали за песню «Zа Наших»

В Петербурге суд оштрафовал лидера группы Silver Machine за песню «Zа Наших»

Обложка © VK / Алексей Сидоров

Обложка © VK / Алексей Сидоров

Солист группы Silver Machine Алексей Сидоров оштрафован на 20 тысяч рублей по статье об экстремизме за песню «Zа Наших». Соответствующее решение принял Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

Артиста наказали по статье возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Эксперты установили, что его песня является сатирой с элементами сарказма, однако некоторые лица могут воспринять многозначность текста как призыв к насильственным, в том числе террористическим, действиям7

Сидоров — участник леворадикального объединения «Рабочая власть». Silver Machine — прог-рок группа из Петербурга.

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Никита Никонов
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