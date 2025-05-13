Лидера петербургской рок-группы оштрафовали за песню «Zа Наших»
В Петербурге суд оштрафовал лидера группы Silver Machine за песню «Zа Наших»
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Солист группы Silver Machine Алексей Сидоров оштрафован на 20 тысяч рублей по статье об экстремизме за песню «Zа Наших». Соответствующее решение принял Приморский районный суд Санкт-Петербурга.
Артиста наказали по статье возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Эксперты установили, что его песня является сатирой с элементами сарказма, однако некоторые лица могут воспринять многозначность текста как призыв к насильственным, в том числе террористическим, действиям7
Сидоров — участник леворадикального объединения «Рабочая власть». Silver Machine — прог-рок группа из Петербурга.
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