Лидера петербургской рок-группы оштрафовали за песню «Zа Наших»

Солист группы Silver Machine Алексей Сидоров оштрафован на 20 тысяч рублей по статье об экстремизме за песню «Zа Наших». Соответствующее решение принял Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

Артиста наказали по статье возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Эксперты установили, что его песня является сатирой с элементами сарказма, однако некоторые лица могут воспринять многозначность текста как призыв к насильственным, в том числе террористическим, действиям7

Сидоров — участник леворадикального объединения «Рабочая власть». Silver Machine — прог-рок группа из Петербурга.