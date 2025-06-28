Депутата заксобрания Петербурга арестовали по делу о взятках на 14 млн рублей
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Суд в Санкт-Петербурге арестовал депутата Олега Милюту по делу о взятках на сумму более 14 миллионов рублей. Он обвиняется в получении денег от подрядчика, который занимался благоустройством. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.
Колпинский районный суд решил заключить Милюту под стражу до 25 августа. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Напомним, на днях стало известно, что Милюта был задержан вместе с главой Колпинского района Юлией Логвиненко и другими фигурантами дела. По информации следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года они получили не менее 14,2 миллиона рублей от генерального директора компании «Автодор» за помощь в заключении государственных контрактов.