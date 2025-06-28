Депутата заксобрания Петербурга арестовали по делу о взятках на 14 млн рублей

Суд в Санкт-Петербурге арестовал депутата Олега Милюту по делу о взятках на сумму более 14 миллионов рублей. Он обвиняется в получении денег от подрядчика, который занимался благоустройством. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

Колпинский районный суд решил заключить Милюту под стражу до 25 августа. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.