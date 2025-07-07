Ещё одного бывшего главного связиста Минобороны РФ отправили в колонию за взятки и мошенничество

В понедельник, 7 июля 235-й Гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему заместителю главы Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову. Его приговорили к 17 годам лишения свободы и штрафу 24 млн рублей за взяточничество и мошенничество. Кроме того, военного лишили звания, ордена Жукова и ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Суд признал виновным Арсланова Х. А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — зачитали приговор в зале суда.

Основанием для уголовного дела стали мошеннические схемы обвиняемого и его сообщников при закупке военных маршрутизаторов у АО «Воентелеком», а также комплектующих у других поставщиков. Сумма сделок составила порядка 1,5 млрд рублей. По версии следствия, оборудование, вопреки условиям контрактов, изготавливалось в Китае, а в России лишь проходило финальную сборку.

Кроме того, обвинение утверждает, что преступная группа присвоила 191,4 млн рублей из 250 млн, выделенных «Воентелекому» на авторский надзор за центрами мониторинга и управления сетью, а также системами контроля спутниковой связи. Ущерб по данному эпизоду обвиняемые полностью возместили.

Гособвинение потребовало для Халила Арсланова 19 лет строгого режима. Однако защита настаивает на его полном оправдании, указывая на отсутствие доказательств вины. Адвокаты назвали запрошенный срок «несоразмерно жёстким».