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7 июня, 09:18

Главного связиста Минобороны отправили в колонию во Владимирской области

Бывшего генерала Шамарина отправили в колонию во Владимирской области

Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Экс-заместитель начальника Генштаба ВС РФ, бывший генерал Вадим Шамарин, осуждённый на семь лет за взяточничество, этапирован во владимирскую колонию. Об этом сообщил его адвокат Владимир Шелупахин.

«Шамарин отправлен по этапу в колонию во Владимирской области», — сказал РИА «Новости» адвокат, не уточнив точное название учреждения, где будет отбывать срок бывший военный.

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Напомним, суд приговорил Шамарина к семи годам колонии за получение взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Бывшему генералу запретили занимать государственные должности, конфисковали имущество на сумму 36 миллионов и лишили воинского звания. Адвокат осуждённого сообщил, что его подзащитный выразил готовность отправиться в зону спецоперации в качестве рядового.

Александра Мышляева
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