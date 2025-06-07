Главного связиста Минобороны отправили в колонию во Владимирской области

Экс-заместитель начальника Генштаба ВС РФ, бывший генерал Вадим Шамарин, осуждённый на семь лет за взяточничество, этапирован во владимирскую колонию. Об этом сообщил его адвокат Владимир Шелупахин.

«Шамарин отправлен по этапу в колонию во Владимирской области», — сказал РИА «Новости» адвокат, не уточнив точное название учреждения, где будет отбывать срок бывший военный.