Гособвинение запросило 19 лет колонии для экс-замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова

Прокурор попросил приговорить бывшего заместителя главы Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал-полковника Халила Арсланова к 19 годам лишения свободы по делу о крупном мошенничестве и взятках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Кроме того, обвинение настаивает на штрафе свыше 120 миллионов рублей, лишении звания генерал-майора и государственных наград. Помимо Арсланова, в деле фигурируют полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Ещё трое фигурантов, включая экс-подчинённого Арсланова генерал-майора Александра Оглоблина, признали вину и заключили досудебное соглашение. Их дела рассматриваются отдельно. Оглоблин был осуждён на 4,5 года и находится под стражей по другому уголовному делу.

По данным следствия, обвиняемые организовали контракты Минобороны с компанией «Воентелеком» на поставку оборудования для спутниковой связи и центров мониторинга по завышенным ценам, похитив 1,6 миллиарда рублей. Арсланова также обвиняют в вымогательстве 12 миллионов рублей у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева. Кроме того, продолжается расследование махинаций с поставками радиостанций «Азарт» для Армии России. Экс-замглавы Генштаба отрицает свою вину по всем эпизодам.