Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 01:59

Гособвинение запросило 19 лет колонии для экс-замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова

Прокуратура. Обложка © Freepik

Прокуратура. Обложка © Freepik

Прокурор попросил приговорить бывшего заместителя главы Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал-полковника Халила Арсланова к 19 годам лишения свободы по делу о крупном мошенничестве и взятках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Кроме того, обвинение настаивает на штрафе свыше 120 миллионов рублей, лишении звания генерал-майора и государственных наград. Помимо Арсланова, в деле фигурируют полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Ещё трое фигурантов, включая экс-подчинённого Арсланова генерал-майора Александра Оглоблина, признали вину и заключили досудебное соглашение. Их дела рассматриваются отдельно. Оглоблин был осуждён на 4,5 года и находится под стражей по другому уголовному делу.

По данным следствия, обвиняемые организовали контракты Минобороны с компанией «Воентелеком» на поставку оборудования для спутниковой связи и центров мониторинга по завышенным ценам, похитив 1,6 миллиарда рублей. Арсланова также обвиняют в вымогательстве 12 миллионов рублей у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева. Кроме того, продолжается расследование махинаций с поставками радиостанций «Азарт» для Армии России. Экс-замглавы Генштаба отрицает свою вину по всем эпизодам.

Главарь банды привлёк более 23 человек к хищению денег у бойцов СВО в Шереметьево
Главарь банды привлёк более 23 человек к хищению денег у бойцов СВО в Шереметьево

Ранее сообщалось, что Матвей Иванов, занимавший должность начальника управления Военно-строительной компании по Московскому военному округу, стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Он получил 20 миллионов рублей от одной из компаний-субподрядчиков. Денежные средства были переданы в обмен на содействие при заключении контрактов и дальнейшее покровительство. Общая стоимость госконтракта, заключённого в 2021 году, превышала 900 миллионов рублей. Иванов находится под домашним арестом.

Андрей Васильев
  • Новости
  • Прокуратура
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar