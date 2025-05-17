Главарь банды привлёк более 23 человек к хищению денег у бойцов СВО в Шереметьево
В деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево могут появиться новые фигуранты
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В уголовном деле о хищениях у участников специальной военной операции в московском аэропорту Шереметьево возможно появление новых подозреваемых. На данный момент следствие ведётся в отношении 23 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В настоящем уголовном деле, возбужденном по факту хищений денежных средств у граждан, могут появиться новые фигуранты. Органы предварительного расследования продолжают установку всех фигурантов дела», — сказали ТАСС правоохранители.
Другие детали расследования пока не разглашаются.
Ранее Life.ru сообщал о деятельности преступной группы в аэропорту Шереметьево, которая обманывала участников СВО, прикрываясь услугами такси. Схема заключалась в привлечении бойцов низкими ценами, а затем необоснованном увеличении стоимости проезда в несколько раз. В числе арестованных оказались сотрудники патрульно-постовой службы ЛУ МВД России, а также один из лидеров организованной преступной группы. Кроме того, по делу задержаны ещё шесть человек.