В Москве арестовали главного организатора хищений у бойцов СВО в Шереметьево

Басманный районный суд Москвы удовлетворил запрос следователей и отправил под стражу одного из главных организаторов хищений у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево.

Согласно документам суда, Дмитрия Боглаева отправили под стражу в рамках дела о кражах денежных средств у граждан. Следствие считает, что он стал одним из ключевых фигурантов преступной схемы. Ему предъявили обвинение по статье 210 УК РФ — за организацию преступного сообщества или участие в нём.