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16 мая, 14:54

Глава управления Военно-строительной компании Иванов попался на взятке в ₽20 млн

Матвей Иванов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Матвей Иванов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Выдвинуто обвинение в отношении начальника управления Военно-строительной компании по Московскому военному округу Матвея Иванова, его подозревают в получении взятки размером в 20 миллионов рублей. Он отправлен под домашний арест, сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СК России.

«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении начальника строительного управления публично-правовой компании ВСК по Московскому военному округу Матвея Иванова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при реализации национального проекта (часть 6 статья 290 УК РФ)», — говорится в заявлении ведомства.

По данным следствия, в 2021 году государственный заказчик и Государственное казённое учреждение «Тверьоблстройзаказчик» подписали соглашение на строительство крытого футбольного манежа в Твери. Стоимость контракта составила более 900 миллионов рублей. Строительные работы были поручены субподрядчикам: ООО «Авестал» и ООО «МКСМ». В период с 2022 по 2023 годы Иванов получил 20 миллионов рублей от «Авестал» за содействие в заключении контрактов субподряда, а также за покровительство при их реализации.

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Татьяна Миссуми
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