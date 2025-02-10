Три бизнесмена из Калининграда умудрились украсть 300 млн рублей у Минобороны России

В России следователи завели уголовное дело на трёх бизнесменов, которые злоупотребили полномочиями при выполнении оборонзаказа, что привело к ущербу в размере 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГВСУ СК РФ.

«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО «Комплитстрой Групп» и ООО «Атенон» Александра Архипова, Артёма Евдокимова и Михаила Масленникова, которые подозреваются в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершённом организованной группой (пункт «а» части 2 статьи 201.1 УК РФ)», — сказано в тексте.

Как установило следствие, Минобороны России подписало контракты стоимостью свыше 900 миллионов рублей на проведение строительных работ в Калининградской области. Субподрядчиками задания стали ООО «Комплитстрой Групп» и ООО «Атенон». Однако руководители компаний потратили свыше 300 миллионов рублей в период с 2023 по 2024 года на цели, никак не относящиеся к реализации договоров, уточнили в СК.