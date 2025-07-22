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Регион
22 июля, 11:03

Главного редактора BAZA Глеба Трифонова забрали на допрос

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / slexp880

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / slexp880

Главного редактора проекта BAZA Глеба Трифонова увезли на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Дома у него прошли обыски. Об этом сообщает издание.

«Связи с Трифоновым у редакции до сих пор нет», — отмечают в «Базе».

В редакции BAZA изъяли компьютеры, телефоны и документы
В редакции BAZA изъяли компьютеры, телефоны и документы

Напомним, утром 22 июля в офисе издания «База» прошли обыски. Журналисты также не могли установить местонахождение главного редактора Глеба Трифонова — по их данным, утром к нему домой пришли сотрудники ОМОН и полиции. После этого известно, что ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в рамках статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий сотрудниками полиции. Следствие полагает, что правоохранители передавали одному из телеграм-каналалов сведения, находившиеся в ограниченном доступе.

Александра Вишнякова
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