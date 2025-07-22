Главного редактора BAZA Глеба Трифонова забрали на допрос

Главного редактора проекта BAZA Глеба Трифонова увезли на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Дома у него прошли обыски. Об этом сообщает издание.

«Связи с Трифоновым у редакции до сих пор нет» , — отмечают в «Базе».

Напомним, утром 22 июля в офисе издания «База» прошли обыски. Журналисты также не могли установить местонахождение главного редактора Глеба Трифонова — по их данным, утром к нему домой пришли сотрудники ОМОН и полиции. После этого известно, что ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в рамках статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий сотрудниками полиции. Следствие полагает, что правоохранители передавали одному из телеграм-каналалов сведения, находившиеся в ограниченном доступе.