В редакции BAZA изъяли компьютеры, телефоны и документы

Силовики забрали телефоны у ряда журналистов во время следственных действий в офисе проекта BAZA, также изъяли компьютеры и документы. Об этом сообщает редакция издания в своём телеграм-канале.

«‎Двое журналистов находятся без связи в редакции с правоохранителями, их процессуальный статус неизвестен. Одну из журналисток издания увезли в отделение полиции, у неё забрали всю технику», – говорится в публикации.

Местонахождение главного редактора «Базы» Глеба Трифонова после визита силовиков к нему в квартиру остёатся неизвестным. Суть претензий полиции до журналистов не довели. Предположительно, обыски могут быть связаны с уголовным делом о превышении полномочий неких полицейских, личности которых не раскрываются.

Ситуацию прокомментировал адвокат BAZA Матвей Дзен. По его словам, обыски в офисе уже завершились, адвокатов пустили в офис. От других комментариев в отношении происходящего он отказался, предложив дождаться официального комментария от редакции.

Комментарий адвоката BAZA Матвея Дзена по поводу обысков в редакции. Видео © Life.ru