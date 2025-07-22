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Регион
22 июля, 10:41

В редакции BAZA изъяли компьютеры, телефоны и документы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Силовики забрали телефоны у ряда журналистов во время следственных действий в офисе проекта BAZA, также изъяли компьютеры и документы. Об этом сообщает редакция издания в своём телеграм-канале.

«‎Двое журналистов находятся без связи в редакции с правоохранителями, их процессуальный статус неизвестен. Одну из журналисток издания увезли в отделение полиции, у неё забрали всю технику», – говорится в публикации.

Местонахождение главного редактора «Базы» Глеба Трифонова после визита силовиков к нему в квартиру остёатся неизвестным. Суть претензий полиции до журналистов не довели. Предположительно, обыски могут быть связаны с уголовным делом о превышении полномочий неких полицейских, личности которых не раскрываются.

Ситуацию прокомментировал адвокат BAZA Матвей Дзен. По его словам, обыски в офисе уже завершились, адвокатов пустили в офис. От других комментариев в отношении происходящего он отказался, предложив дождаться официального комментария от редакции.

Комментарий адвоката BAZA Матвея Дзена по поводу обысков в редакции. Видео © Life.ru

Ранее стало известно, что ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в рамках статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий сотрудниками полиции. Следствие полагает, что правоохранители передавали одному из телеграм-каналалов сведения, находившиеся в ограниченном доступе.

Опубликовано видео обысков в редакции BAZA
Опубликовано видео обысков в редакции BAZA
Юрий Лысенко
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