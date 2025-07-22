Опубликовано видео обысков в редакции BAZA
Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» опубликовал видео из редакции проекта BAZA, куда сегодня утром пришли силовики. На кадрах видно полупустой офис, несколько сотрудников и оперативников, которые изучают обстановку на месте.
Видео © Telegram/ Раньше всех. Ну почти
Ранее сообщалось, что главный редактор издания Глеб Трифонов не выходит на связь. Соседи рассказали его коллегам, что журналиста увезли в неизвестном направлении.
Кроме того, СК сообщил о масштабном расследовании о сливе данных в МВД на фоне обысков у BAZA. Расследование о сливе данных в МВД охватило несколько регионов: в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области прошли обыски.
Обложка © Telegram/ Раньше всех. Ну почти