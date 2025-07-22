Опубликовано видео обысков в редакции BAZA

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» опубликовал видео из редакции проекта BAZA, куда сегодня утром пришли силовики. На кадрах видно полупустой офис, несколько сотрудников и оперативников, которые изучают обстановку на месте.

Видео © Telegram/ Раньше всех. Ну почти

Ранее сообщалось, что главный редактор издания Глеб Трифонов не выходит на связь. Соседи рассказали его коллегам, что журналиста увезли в неизвестном направлении.