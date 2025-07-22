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Регион
22 июля, 08:40

Опубликовано видео обысков в редакции BAZA

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» опубликовал видео из редакции проекта BAZA, куда сегодня утром пришли силовики. На кадрах видно полупустой офис, несколько сотрудников и оперативников, которые изучают обстановку на месте.

Видео © Telegram/ Раньше всех. Ну почти

Ранее сообщалось, что главный редактор издания Глеб Трифонов не выходит на связь. Соседи рассказали его коллегам, что журналиста увезли в неизвестном направлении.

СК сообщил о масштабном расследовании о сливе данных в МВД на фоне обысков у BAZA
СК сообщил о масштабном расследовании о сливе данных в МВД на фоне обысков у BAZA

Кроме того, СК сообщил о масштабном расследовании о сливе данных в МВД на фоне обысков у BAZA. Расследование о сливе данных в МВД охватило несколько регионов: в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области прошли обыски.

Обложка © Telegram/ Раньше всех. Ну почти

Марина Фещенко
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