Главреду Baza грозит более 10 лет тюрьмы

Главный редактор Baza Глеб Трифонов и продюсер телеграм-канала Татьяна Лукьянова рискуют получить до 12 лет тюрьмы. Им вменяется преступление, связанное с передачей крупной взятки в составе группы лиц. Об этом сообщает ТАСС.

Обвинение Трифонову выдвинуто по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки группой лиц). За это деяние законодательство предусматривает серьёзные меры наказания: от денежного взыскания в размере от 1 до 3 миллионов рублей до тюремного заключения на срок от 7 до 12 лет с наложением штрафа, достигающего шестидесятикратной суммы взятки. Также обвиняемые могут лишиться права занимать определённые посты или заниматься конкретной деятельностью на период до семи лет.