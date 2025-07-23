Главреду Baza грозит более 10 лет тюрьмы
Главному редактору Baza Трифонову грозит до 12 лет лишения свободы за взятку
Главный редактор Baza Глеб Трифонов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gtrifonov
Главный редактор Baza Глеб Трифонов и продюсер телеграм-канала Татьяна Лукьянова рискуют получить до 12 лет тюрьмы. Им вменяется преступление, связанное с передачей крупной взятки в составе группы лиц. Об этом сообщает ТАСС.
Обвинение Трифонову выдвинуто по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки группой лиц). За это деяние законодательство предусматривает серьёзные меры наказания: от денежного взыскания в размере от 1 до 3 миллионов рублей до тюремного заключения на срок от 7 до 12 лет с наложением штрафа, достигающего шестидесятикратной суммы взятки. Также обвиняемые могут лишиться права занимать определённые посты или заниматься конкретной деятельностью на период до семи лет.
Аналогичные обвинения предъявлены и продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой. При этом Трифонов и Лукьянова свою причастность к преступлению и вину отрицают.
Напомним, что накануне редакция Telegram-канала Baza сообщила о проведении обысков в своём офисе, одновременно с этим была потеряна связь с главным редактором Глебом Трифоновым. По информации коллег, утром к нему домой пришли сотрудники ОМОН и полиции. Впоследствии стало известно, что журналист и его невеста провели более десяти часов в тонированном микроавтобусе, припаркованном прямо во дворе здания Следственного комитета по Центральному округу Москвы. Только после публичного обращения их адвокатов пара была допущена в само здание ведомства. Сегодня Трифонову предъявили обвинение в даче взятки.