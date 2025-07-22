Несколько сотрудников полиции задержаны на фоне обысков у телеграм-канала Baza
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Задержаны сотрудники полиции, которые передавали служебную информацию третьим лицам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Предварительно, речь идёт о деле телеграм-канала Baza.
Задержанные — сотрудников территориальных подразделений ОВД в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях.
«Задержанные передавали информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей, третьим лицам. При этом указанные сведения в дальнейшем получали публичное распространение», — заявила представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, утром 22 июля в офисе издания «База» прошли обыски. По данным журналистов, к главреду Глебу Трифонову тоже пришли сотрудники ОМОН и полиции. После этого стало известно, что ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Следствие полагает, что правоохранители передавали одному из телеграм-каналалов сведения, находившиеся в ограниченном доступе. К настоящему моменту обыск в редакции завершён, двух из пяти задержанных сотрудников «Базы» отпустили, а адвоката допустили к третьей задержанной сотруднице.