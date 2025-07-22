Несколько сотрудников полиции задержаны на фоне обысков у телеграм-канала Baza

Напомним, утром 22 июля в офисе издания «База» прошли обыски. По данным журналистов, к главреду Глебу Трифонову тоже пришли сотрудники ОМОН и полиции. После этого стало известно, что ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Следствие полагает, что правоохранители передавали одному из телеграм-каналалов сведения, находившиеся в ограниченном доступе. К настоящему моменту обыск в редакции завершён, двух из пяти задержанных сотрудников «Базы» отпустили, а адвоката допустили к третьей задержанной сотруднице.